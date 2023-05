Noch im Januar letzten Jahres markierte Micron bei 98,445 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, nachhaltig war der Anstieg über die Vorgängerhochs aus April 2021 jedoch nicht, die Aktie klappte infolgedessen im abgelaufenen Jahr zusammen und begab sich in den markanten mehrjährigen Unterstützungsbereich von 49,00 US-Dollar. Dort konnte in der zweiten Jahreshälfte ein Doppelboden aufgestellt werden, dieser brachte in diesem Jahr einen volatilen Anstieg an die für einen Boden notwendige Aktivierungslinie von rund 65,00 US-Dollar hervor. Gelingt es nun diese Hürde zu knacken, würde der Weg auf mittelfristiger Basis auf der Oberseite frei.

Ausbruch stark anzunehmen