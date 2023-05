ASTANA, Kasachstan, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes schafften es die kasachischen Jugendmannschaften für Jungen und Mädchen in das Tennis-Finale der Weltmeisterschaft der Junioren unter 16 Jahren. Das Finale findet im Herbst in Cordoba, Spanien statt, wo die Mädchen im Billie Jean King Junioren Cup und die Jungen im Davis Junioren Cup gegeneinander antreten werden.

Die Asien-Ozeanien-Qualifikationsveranstaltungen fanden zum ersten Mal in Kasachstan im Beeline Tennis Center in Schymkent statt. Die Jungen- und Mädchenteams haben sich gegen einige sehr starke Tennisnationen hervorragend geschlagen. Das Mädchenteam besiegte Chinesisch Taipeh erstmals im Viertelfinale und feierte anschließend einen wichtigen Sieg gegen Australien, den fünffachen Billie Jean King-Juniorenmeister. In einem hart umkämpften Endspiel, das durch das Doppel entschieden wurde, unterlag das Team nur Japan mit 1:2. Die kasachische Jungenmannschaft kämpfte sich durch eine harte Gruppe, in der sie Usbekistan, Chinesisch Taipeh und Neuseeland schlug, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren, in dem sie den sechsmaligen Meister Australien mit 2:0 besiegte und sich für die Weltmeisterschaft qualifizierte.