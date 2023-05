München (ots) - Autofahrer, die in Rheinland-Pfalz zum Tanken fahren, zahlen deutschlandweit dafür aktuell die niedrigsten Preise. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern zeigt, kostet ein Liter Super E10 in Rheinland-Pfalz im Schnitt 1,790 Euro. Beim zweitgünstigsten Bundesland Nordrhein-Westfalen muss man für die gleiche Menge 1,793 Euro bezahlen, in Hamburg, dem teuersten Bundesland bei Benzin, kostet ein Liter Super E10 1,843 Euro. Auch Diesel-Kraftstoff ist aktuell in keinem Bundesland so günstig wie in Rheinland-Pfalz: Der Preis für einen Liter liegt laut ADAC hier bei 1,558 Euro. Schon deutlich teurer folgt Niedersachsen auf dem zweiten Platz mit 1,585 Euro, teuerstes Bundesland ist schließlich Brandenburg mit 1,652 Euro. Auffällig ist, dass auf den letzten vier Plätzen neben Brandenburg ausschließlich ostdeutsche Bundesländer rangieren: Berlin (15.), Mecklenburg-Vorpommern (14.) und Sachsen-Anhalt (13.).

Tanken in Rheinland-Pfalz am günstigsten / Benzin in Hamburg am teuersten / Brandenburg bei Diesel auf dem letzten Platz / Preisdifferenzen bei Diesel deutlich größer (FOTO)

