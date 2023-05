FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich auch am Dienstag auf hohem Niveau stabil gezeigt. Die Marke von 16 000 Punkten bleibt im Fokus - trotz schwacher Wirtschaftsdaten aus China, einer nach ZEW-Daten deutlich eingetrübten Wirtschaftsstimmung in Deutschland und dem weiterhin schwelenden Streit über die Schuldenobergrenze in den USA. Auch die inzwischen veröffentlichten Einzelhandelsdaten aus den USA für den Monat April beeinflussten die Anleger nicht.

Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,17 Prozent auf 15 944,76 Punkte und auch an den anderen wichtigen Börsen Europas sah es ähnlich aus. Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen hierzulande trat mit 27 387,97 Punkten auf der Stelle. Die US-Börsen werden zum Handelsstart ebenfalls kaum verändert erwartet.