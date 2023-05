TÜV Rheinland bietet treuhänderischen Datenschutz für vernetzte Fahrzeuge / Das Trusted Data Center sorgt für rechtssicheren Datenschutz / Plattform vjumi ist erster Nutzer des Treuhand-Service (FOTO)

Köln (ots) - TÜV Rheinland hat mit dem Trusted Data Center ein Treuhandmodell

entwickelt, das die gesetzeskonforme Nutzung der Daten von vernetzten Fahrzeugen

sicherstellt. Das heißt: Hersteller wie Flottenbetreiber können nur auf

diejenigen treuhänderisch verwalteten Daten zugreifen, die für ihre Zwecke

bestimmt sind. Der neue Service schafft nicht nur Rechtssicherheit beim

Datenschutz, sondern auch Vertrauen und ermöglicht dem Management von

Fahrzeugflotten eine breitere Datenbasis. Diese Möglichkeiten möchte der

Software-Entwickler d-amp für seine Plattform "vjumi" und die dazugehörige App

als erster Kunde des Trusted Data Centers nutzen. "vjumi" bietet

Telematik-Services, die das Auswerten digitaler Fahrzeugdaten ermöglichen und

das Flottenmanagement eines Fuhrparks effizienter machen. TÜV Rheinland

überprüft als neutrale Stelle die Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer beim

sogenannten Opt-in ihrer Dienstwagen. Das Trusted Data Center sorgt dafür, dass

beim Auslesen der Daten die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingehalten

wird.



Vertrauenswürdiger Datenschutz ermöglicht optimiertes Flottenmanagement





Nach einer Studie der Universität St. Gallen sind deutlich mehrDienstwagen-Nutzende bereit, einer Datenauswertung zuzustimmen, wenn einneutraler Datentreuhänder wie TÜV Rheinland dazwischengeschaltet ist. "Modernevernetzte Fahrzeuge sammeln schon heute eine Vielzahl von Daten", sagt Dr.Matthias Schubert, Executive Vice President Mobility bei TÜV Rheinland. "Durchweitere Fortschritte bei der Entwicklung automatisierter und autonomerFahrsysteme wird diese Datenmenge weiter zunehmen. Für Flottenbetreiber sinddiese Daten ein wertvolles Gut. Sie sehen in validen Daten ein großes Potenzial,das ihre Gestaltungsmöglichkeiten erhöht, um das Flottenmanagement effizienterzu machen."Trusted Data Center regelt Datenzugang und -nutzungDie Treuhänder-Funktion des Trusted Data Centers eignet sich für sämtlicheFlotten, unabhängig davon wie die Fahrzeuge genutzt werden. Also auch fürCarsharing-Dienste, Autovermieter, Leasinggeber etc. "Die meistenFlottenbetreiber stehen dabei allerdings vor zwei Herausforderungen: Erstensgibt es verbreitet Unsicherheiten bei den berechtigten Belangen desDatenschutzes. Und zweitens verwenden Autos verschiedener Markenunterschiedliche Datenformate. Mit unserem Trusted Data Center und dem neuenPartner d-amp lösen wir beides im Sinne der Flottenbetreiber und der Nutzerinnenund Nutzer der Fahrzeuge", erklärt Dr. Matthias Schubert.TÜV Rheinland und d-amp wollen gemeinsam die Plattform "vjumi" weiterentwickeln,um darüber künftig mehr OEM-Daten und weitere Services für Flotten beziehenkönnen.TÜV Rheinland und die im TÜV-Verband e. V. organisierten unabhängigenPrüfdienstleister fordern seit längerem einen unabhängigen unddiskriminierungsfreien Zugang zu Fahrzeugdaten, -funktionen und -ressourcen,verwaltet von Datentreuhändern wie dem Trusted Data Center.Sicherheit und Qualität in fast allen Wirtschafts- und Lebensbereichen: Dafürsteht TÜV Rheinland. Das Unternehmen ist seit mehr als 150 Jahren tätig undzählt zu den weltweit führenden Prüfdienstleistern. TÜV Rheinland hat mehr als20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern und erzielt einenJahresumsatz von rund 2,3 Milliarden Euro. Die hoch qualifizierten Expertinnenund Experten von TÜV Rheinland prüfen rund um den Globus technische Anlagen undProdukte, begleiten Innnovationen in Technik und Wirtschaft, trainieren Menschenin zahlreichen Berufen und zertifizieren Managementsysteme nach internationalenStandards. Damit sorgen die unabhängigen Fachleute für Vertrauen entlangglobaler Warenströme und Wertschöpfungsketten. Seit 2006 ist TÜV RheinlandMitglied im Global Compact der Vereinten Nationen für mehr Nachhaltigkeit undgegen Korruption. Website: http://www.tuv.comIhr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Pressestelle TÜV Rheinland, Tel.: +49 2 21/8 06-21 48Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über mailto:contact@press.tuv.com sowieimInternet: http://www.tuv.com/presse und http://www.twitter.com/tuvcom_presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/31385/5510829OTS: TÜV Rheinland AG