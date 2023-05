US-Schuldenkrise, Rezession, Kreditklemme: So pessimistisch sind die "Big Boys"

Die Stimmung ist im Keller: Laut der Mai-Umfrage der Bank of America (BofA) blicken Großinvestoren so pessimistisch wie noch nie in diesem Jahr in die Zukunft. Befragt wurden 251 global anlegende Fondsmanager mit einem in Summe verwalteten Vermögen von 666 Milliarden US-Dollar. Demnach erwarten 65 Prozent der Umfrageteilnehmer einen stotternden Wirtschaftsmotor im weiteren Jahresverlauf.

Die Gründe für den Pessimismus der Geldverwalter sind vielfältig: Neben der anhaltend hohen Inflation und den Auswirkungen der Zinsschraube führen sie Rezessionsängste und eine drohende Kreditklemme an – also eine flächendeckende Einschränkung des Kreditangebots. Die aktuellen Streitereien über die US-Schuldenobergrenze dämpfen ebenfalls ihre Risikobereitschaft. Ein US-Staatsbankrott würde nicht nur die lokale Wirtschaft schwer belasten, sondern ebenso das globale Finanzsystem. Die meisten Fondsmanager gehen allerdings weiterhin davon aus, dass die Schuldenobergrenze bis zum sogenannten "Datum X" angehoben wird. So nennt man in den USA den Zeitpunkt, ab dem das Finanzministerium nicht mehr über ausreichend Barmittel verfügt und vor einem Zahlungsausfall steht. Dementsprechend rechnen die befragten Anleger auch nicht mit dem Worst-Case-Szenario: Fast zwei Drittel sind der Meinung, dass die globale Wirtschaft auf eine "weiche Landung" zusteuert.