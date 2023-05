nShift Checkout bietet Einzelhändlern und Kunden die Möglichkeit, mit Positive Impact Delivery einen positiven Beitrag für unseren Planeten zu leisten

Durch die Partnerschaft mit allcolibri wird es für e-Commerce-Unternehmen einfach, Nachhaltigkeit in ihre Supply Chain zu integrieren.

LONDON, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- nShift, der weltweit führende Anbieter von Software für die Verwaltung der Paketzustellung und den Versand, kündigt heute neue Funktionen in Checkout an. Sie helfen Einzelhändlern und Kunden, die Anliegen zu unterstützen, die für sie am wichtigsten sind.