NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der freundlichen Schlusstendenz zum Wochenstart dürfte es an den US-Aktienmärkten am Dienstag etwas abwärts gehen. Bestimmendes Thema sollte erneut die weitere Entwicklung im Schuldenstreit sein. Daneben stehen auch einige wichtige Konjunkturdaten auf der Tagesordnung, die den Börsen frische Impulse liefern könnten.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer bei 33 242 Punkten. Den Nasdaq 100 erwartet IG rund 0,2 Prozent im Minus bei 13 383 Zählern.