US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,04 Prozent auf 115,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere betrug wenig verändert 3,53 Prozent.

Konjunkturdaten fielen zum Auftakt durchwachsen aus. Während die Einzelhandelsumsätze im April schwächer stiegen als erwartet, erhöhten sich die Erlöse der sogenannten Kontrollgruppe deutlicher als erwartet. Die letztgenannte Größe geht in die Schätzung für das Wirtschaftswachstum ein.