BOTTICELLI, THE INQUIETUDE AND THE BEAUTY - Menarini präsentiert in Florenz seine neueste Kunstmonographie, die dem Symbol der italienischen Renaissance gewidmet ist

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Als erfolgreicher Künstler, sensiblerInterpret der Kultur seiner Zeit und Autor außerordentlich bedeutender Werke warSandro Botticelli ein Meister der Schönheit. Mit seinen Bildern der Venus schufer unwissentlich einen Kanon der Perfektion, der dem der heutigen Zeit sehr nahekommt. Dennoch war er eine geheimnisvolle und beunruhigte Figur: Trotz seineszeitlosen Rufs verbergen seine Bilder noch immer Geheimnisse, die nur schwer zulüften sind. Nach sechzig Jahren kehrt Sandro Botticelli mit einerunveröffentlichten Monografie in die Kunstreihe der Menarini Group zurück, diein Florenz im Apollo-Saal des Palazzo Pucci in Anwesenheit der Autorin CristinaAcidini, der ehemaligen Leiterin der Kunstmuseen von Florenz und heutigenPräsidentin der Opera di Santa Croce und anderer angesehener florentinischerInstitutionen, vorgestellt wird.Die Monografie führt uns zurück nach Florenz in die zweite Hälfte desfünfzehnten Jahrhunderts, in die Färberei von Mariano Filipepi, dem VaterBotticellis. Dort kam der junge Sandro, fasziniert von den Farben, die in derWerkstatt der Familie verwendet wurden, zum ersten Mal mit dem Studium derKünste in Berührung. Die wenigen verfügbaren Quellen, die ihn kannten,beschreiben den Künstler als einen Mann, der zu Ironie, Sarkasmus und Spottneigte, ganz im Sinne des florentinischen Zeitgeistes. Seine Seele wurde voneinem rastlosen Temperament gequält; er lehnte eine Heirat kategorisch ab,erklärte aber seine ewige Liebe zu Florenz, einer Stadt, die er mit Ausnahmeeiniger kurzer Reisen nie verließ. Mit dem Feingefühl eines Menschen undKünstlers nahm er die Veränderungen in seiner Stadt auf, von den karnevaleskenTriumphen von Lorenzo de' Medici bis hin zu den Bußprozessionen von Savonarola.Als Künstler hatte er die einzigartige Fähigkeit, sich an die Veränderungenseiner Ära anzupassen, indem er gequälte Figuren mit dunkleren Farben malte, wiedie Klage über den toten Christus und die Heilige Dreifaltigkeit ( Pala delleConversion ), die weit von der Harmonie und Anmut der Geburt der Venus und vonPrimavera (Frühling) entfernt waren. Diese beiden letzteren Werke mit ihrenunzähligen Variationen und Neuinterpretationen trugen dazu bei, Botticelli zueinem äußerst beliebten Künstler zu machen, dessen Relevanz auch heute noch inder modernen Forschung mitschwingt.So gibt es viele Kontroversen über die Chronologie und Interpretation vielerBotticelli-Gemälde, einschließlich der berühmtesten. Restaurierungen undanspruchsvolle diagnostische Untersuchungen bringen nämlich immer wieder neueElemente ans Tageslicht, die den Fachleuten des Sektors Anregungen für