KI in der Medienbranche / Was ist (un)möglich? Eine virtuelle Influencerin macht den Test (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Mit einem neuen Projekt macht die Standortinitiative nextMedia.Hamburg

KI-Themen sichtbar

- Der virtuelle Avatar KAI wird wöchentlich KI-News zusammenfassen und auf

Anwendungsmöglichkeiten in der Content-Branche hinweisen

- Das Projekt setzt auf die Künstliche Intelligenz ChatGPT, die bereits in

vielen Branchen eine Auseinandersetzung mit KI angeregt hat



Mit der neuen, virtuellen Influencerin KAI stellt die Hamburger Initiative ein

neues Projekt vor. KAI wird in Zukunft auf Social Media wöchentlich Neuigkeiten

aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz zusammenfassen,

Anwendungsmöglichkeiten aus der Content-Branche teilen und mit der Community

diskutieren.