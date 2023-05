Fairness zeigt Wirkung Lieferketten gemeinsam fairer gestalten / Konsument*innen kauften 2022 für 102,9 Mio. Euro GEPA-Produkte / erfolgreicher Abschluss ÖKOPROFIT / erste Monate 2023 Aufwärtstendenz (FOTO)

Wuppertal (ots) - "Fair handeln, nachhaltig wirken - für Produzent*innen,

Konsument*innen und Klima", dies bleibt auch in herausfordernden Zeiten das Ziel

des Fair Handelsunternehmens GEPA. Ukrainekrieg, Klimakrise, Inflation - von all

diesen Auswirkungen sind die GEPA-Partner in Lateinamerika, Afrika und Asien

besonders betroffen. Daher hat die GEPA anlässlich ihrer Jahres-Pressekonferenz

Handel, Verbraucher*innen und alle Engagierten dazu aufgerufen, die globalen

Lieferketten gemeinsam fairer zu gestalten. Darüber hinaus berichtete das Fair

Handelsunternehmen im 48. Jahr seines Bestehens im Livestream über die

wirtschaftliche Entwicklung.



Herausforderung Inflation - vorsichtige Aufwärtstendenz