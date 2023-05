Bis zu 100 Millionen Euro für Innovationszentrum am Hauptsitz in NRW

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrieausrüster Aixtron will seine Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten am Firmensitz in Herzogenrath kräftig ausbauen. Bis zu 100 Millionen Euro sollen in ein Innovationszentrum fließen, um Platz für die nächsten Produktgenerationen sowie weitere Produktentwicklungen zu schaffen, teilte der im MDax notierte Konzern am Dienstag mit. Ein genauer Zeitplan wurde nicht genannt. Zum Vergleich: für 2023 plant das Unternehmen ein Umsatzwachstum auf 580 bis 640 Millionen Euro.

