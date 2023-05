DZ BANK stuft DIC ASSET AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Dic Asset von 12 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger ließ seine operativen Schätzungen unverändert und passte lediglich die leicht erhöhte Aktienanzahl infolge der Aktiendividende an. Die Herleitung des neuen fairen Wertes basiere auf dem aktuellen adjustierten Substanzwert unter Berücksichtigung eines erhöhten Risikoabschlags von rund 55 nach zuvor 45 Prozent, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 14:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 14:38 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DIC Asset Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 6,16EUR gehandelt.