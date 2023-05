Mit grüner Ladeenergie die Energie- und Mobilitätswende beschleunigen / Projektentwicklerin Ladegrün! kombiniert 100 Prozent zertifizierten Ökostrom mit passgenauer Ladeinfrastruktur (FOTO)

Berlin (ots) - "Elektromobilität ergibt nur in Verbindung mit echtem Ökostrom

Sinn." Zu dieser Überzeugung gelangen immer mehr Nutzer*innen von E-Fahrzeugen -

sei es im privaten oder im öffentlichen Bereich. Doch wo kann ich sicher sein,

ausschließlich erneuerbare Energie zu laden? Als erste und bisher einzige

Anbieterin in Deutschland hat die Berliner Projektentwicklerin Ladegrün! hierauf

eine Antwort: Das genossenschaftlich geführte Unternehmen bietet seit 2021 eine

konsequent grüne Ladeinfrastruktur mit 100 Prozent echtem Ökostrom aus einer

Hand.



Der Ökostrom stammt bei Ladegrün! nachweislich und ausschließlich aus

erneuerbaren Energien, überwiegend aus Wind-, Wasser- und Solarkraft aus

Deutschland und Österreich. Die Unabhängigkeit von der Kohle- und Atomindustrie

wird von den beteiligten Stromanbieter*innen durch regelmäßige Zertifizierungen

sichergestellt. Zugleich bietet das Unternehmen seinen Kund*innen von der

Planung über die Finanzierung, Beschaffung und Montage bis hin zum Betrieb und

zur Abrechnung ein 360-Grad-Dienstleistungspaket an. "Mit diesem Rundumservice

kann echte grüne Ladeenergie für jede*n erlebbar und verfügbar werden - und nur

das verleiht der Energiewende den notwendigen Schwung", bringt

Ladegrün!-Vorstand Jan-Philip von Gottberg das Konzept auf den Punkt.





Ladeinfrastruktur von privat bis öffentlichGegründet wurde Ladegrün! 2021 als Genossenschaft von denÖkoenergieanbieter*innen EWS Schönau, Green Planet Energy (ehemals GreenpeaceEnergy), den Inselwerken und NATURSTROM sowie der GLS Bank. Ziel war es, dieElektromobilität komplett ökologisch zu gestalten. Dank der glaubwürdigen undetablierten Gründungsmitglieder konnte sich Ladegrün! von Anfang an erfolgreichim Markt positionieren. Die Genossenschaft arbeitet eng mit Unternehmenverschiedenster Sparten, dem Handel, dem öffentlichen wie privaten Wohnungsbau,Gemeinden und anderen Anbieter*innen öffentlicher Ladeinfrastruktur zusammen,wobei der Fokus auf nachhaltigen und langfristigen Partnerschaften liegt. DasSpektrum der Ladeinfrastruktur reicht von quartiersinternen(Carsharing-)Ladepunkten über die Flottenversorgung bis hin zu Parkplätzen desEinzelhandels.Von der Beratung bis zur AbrechnungFlexibilität ist Trumpf - daher hat Ladegrün! Ladeboxen bzw. -stationen diverserAnbieter*innen im Portfolio. Je nach Einsatzort kommen unterschiedlichetechnische Lösungen in Frage, etwa Wallboxen, Normallader oder Schnelllader.Nach der Beratungs- und Konzeptionsphase übernimmt Ladegrün! auf Wunsch auch dieInstallation, die Wartung sowie den fortlaufenden Betrieb der Anlagen - und zwarbundesweit. Und auch um die Abrechnung müssen sich Auftraggeber*innen keineGedanken machen: Ladegrün! bietet maßgeschneiderte Abrechnungslösungen für dasLaden zuhause, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum. Zudem können dieLadepunkte an alle öffentlichen Roamingnetzwerke angebunden werden und sind mitallen gängigen Ladekarten, Kredit- und Girokarten sowie Apps verfügbar.4.000 Ladepunkte in den nächsten vier Jahren"Der öffentliche Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel wird zunehmendlauter, politische Weichen werden neu gestellt: Die Gesellschaft ist bereit füreine durchgehend grüne Ladeinfrastruktur", sagt Jan-Philip von Gottberg. LautKraftfahrt-Bundesamt waren in den ersten drei Quartalen 2022 bereits gut 45Prozent aller Neuzulassungen mit alternativen Antrieben ausgestattet, davon gut26 Prozent mit Elektroantrieb. Das ist ein Plus von über 10 Prozent gegenüberdem Vorjahreszeitraum. Um die Elektromobilität zunehmend mit grüner Energie zuversorgen, will Ladegrün! bis 2026 ein Netz von 4.000 Ladepunkten aufbauen, diealle mit hochwertigem Ökostrom der beteiligten Energieversorger*innen beliefertwerden.