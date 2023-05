Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86938 (0,86943) britische Pfund, 147,89 (148,15) japanische Yen und 0,9732 (0,9747) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2005 Dollar. Das waren etwa elf Dollar weniger als am Vortag./bgf/jsl/jha/

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief ohne klare Richtung. Am Vormittag profitierte der Euro zunächst von einem schwächeren Dollar, am Nachmittag legte die US-Währung nach soliden Daten vom Immobilienmarkt zu. Wirtschaftsdaten aus Deutschland bewegten die Kurse nicht nennenswert. Die ZEW-Konjukturerwartungen trübten sich im Mai spürbar ein. "Ein Grund für den Rückgang des Stimmungsindikators ist die Erwartung einer noch stärkeren Anhebung der Zinsen durch die EZB", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag unter dem Strich kaum verändert. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0870 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zwischenzeitliche Gewinne konnten nicht gehalten werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0881 (Montag: 1,0876) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9190 (0,9195) Euro.

