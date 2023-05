Crash-Risiken! Was kommt da auf uns Anleger zu? Wo gibt es noch Aktien-Chancen?

"Trades mit fallenden Kursen"

"Die größten Chancen für Anleger bestehen angesichts heiß gelaufener Indizes wie dem DAX und der massiven Überbewertung einzelner Titel wie Nvidia in Trades, die mit fallenden Kursen Geld verdienen. Lukrativ erscheint angesichts der zunehmenden Aufstockung der Goldbestände von internationalen Notenbanken – allen voran China – auch eine Investition in Minenbetreiber.

Bei FAST BREAK sind wir seit geraumer Zeit mit einer aktuell zweistelligen Performance in Barrick Gold investiert. Generell bieten sich in Rezessionsphasen auch Investitionen in Utilities, Consumer Staples und Health an. Bei FAST BREAK sind wir bei Enel, Nestle und Roche GS erfolgreiche Trades eingegangen", beschreibt Stefan Klotter, FAST BREAK-Chef die Chancen für Anleger in dieser Börsenphase.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion



Tipp aus der Redaktion passend zum Thema: "Hohe Gewinne in kürzester Zeit - Diese Trading-Strategie deckt die stärksten Chancen rechtzeitig auf und fackelt nicht lange!

Jetzt den FAST BREAK Börsendienst von Stefan Klotter 30 Tage lang testen! Jetzt einsteigen!