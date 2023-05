CUBONIC unterschreibt Mietvertrag für neue Firmenzentrale im Metroloq Unternehmerpark Pulheim-Brauweiler bei Köln (FOTO)

Aachen (ots) -



- CUBONIC und Metroloq unterzeichnen Mietvertrag für neuen CUBONIC Hauptsitz im

Unternehmerpark Pulheim

- Mit rund 3.000m² Hallen- und Bürofläche ist CUBONIC neuer Hauptmieter im

Unternehmerpark der Metroloq, einer Tochter der Metropol Immobiliengruppe

- Günter Butschek, CEO bei CUBONIC: "Die neuen Büro- und Hallenflächen bieten

beste Voraussetzungen für unsere Innovationskraft, Kreativität und Agilität

auf dem Weg von der Entwicklung zur Serienproduktion und zur Validierung

unseres neuartigen Produkt- und Fertigungskonzeptes."



CUBONIC, ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, individualisierbarer Lösungen

für automatisierte und autonome elektrische leichte Nutzfahrzeuge (eLCV) hat

einen Mietvertrag für seine neue Unternehmenszentrale im Metroloq

Unternehmerpark Pulheim außerhalb von Köln unterschrieben. Mit über 1.300m²

Hallen- und Produktionsfläche und über 1.600m² Bürofläche bietet die neue

CUBONIC-Zentrale ideale Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der

fortgeschrittenen Prototypen der CUBONIC PeopleMover und CargoMover

eLCV-Lösungen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

CUBONIC entwickelt hoch individualisierbare elektrische LCV-Lösungen, dieautomatisiertes und autonomes Fahren, nahtlose Konnektivität mit den Ökosystemenihrer Kunden sowie verbesserte Produktivität und Rentabilität bieten. CUBONICsKunden werden dabei von Anfang an in die Konzeption der modularenFahrzeugarchitektur eingebunden, was ihnen eine breite Palette anAnwendungsmöglichkeiten für CUBONICs PeopleMover- und CargoMover-Fahrzeugeermöglicht.CUBONIC wird seine neuen Räumlichkeiten bereits im Juni 2023 beziehen. DerUnternehmerpark der Metropol-Tochter Metroloq feierte am 14. Dezember 2022 seineEröffnung. Er zeichnet sich durch seine innovative, flexible und nachhaltigeKonzeption aus. Prägend sind hier vor allem die mit dem NaturschutzbundDeutschland im Sinne der Biodiversität angelegten Grünflächen, klimaneutraleLösungen sowie über die MetroloqApp gesteuerte moderne Smart-Konzepte.Günter Butschek, CEO bei CUBONIC kommentierte: "Wir freuen uns, imUnternehmerpark Metroloq eine neue Heimat gefunden zu haben. Die neuen Büro- undHallenflächen bieten beste Voraussetzungen für unsere Innovationskraft,Kreativität und Agilität auf dem Weg von der Entwicklung zur Serienproduktionund zur Validierung unseres neuartigen Produkt- und Fertigungskonzeptes. Mitunseren auf Nachhaltigkeit ausgerichteten integrierten eLCV-Lösungen ergänzenwir uns ideal mit den Zielen der Metroloq für den Unternehmerpark."Michael Buchholz, Geschäftsführer Metroloq fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr,CUBONIC in Pulheim-Brauweiler genau die Kombination aus flexiblen Hallen- und