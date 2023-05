HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Pence belassen. Der britische Telekommunikationsanbieter habe über ein enttäuschendes Deutschland-Geschäft berichtet und sei mit dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr unter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der notwendige Wandel des Unternehmens brauche Zeit./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 13:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

