Berlin (ots) -- DUH hatte Lidl darauf hingewiesen, dass ihre von Günther Jauch beworbeneEinweg-Plastikflasche mit bis zu zehn Jahre alten Durchschnittswerten vonMehrwegflaschen verglichen wurde- DUH hatte ebenfalls darauf hingewiesen, dass der Einsatz der speziellenLidl-Einweg- Plastikflaschen keine allgemeingültige Lösung für allePET-Einwegsysteme im deutschen Markt sein kann- Lidl hat dagegen den Vorwurf "erneuter Falschbehauptungen" erhoben, obwohlsich die Richtigkeit der Äußerungen aus einer durch Lidl eingeholten Studieergibt; die DUH hat Lidl zur Abgabe einer strafbewehrtenUnterlassungserklärung aufgefordert- DUH hat bereits mehrfach erfolglos den Lidl-Vorstand und Günther Jauch zueinem Gespräch in einen regionalen Mineralwasser-Betrieb, der in Mehrwegabfüllt, eingeladenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht rechtlich gegen den durch Lidl geäußertenVorwurf "erneuter Falschbehauptungen" im Zusammenhang mit dessen Einweg-Kampagnevor. Lidl wirbt seit Wochen mit einem Millionenetat für Einweg-Plastikflaschenmit der Behauptung, ihre Einweg-"Kreislaufflasche" aus Plastik sei mindestensökologisch gleichwertig mit vergleichbaren Mehrwegflaschen. Das durchsichtigeZiel dieser Kampagne ist nach Ansicht der DUH der Versuch, die Bundesregierungvon einer Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben gegen Einweg-Verpackungen imGetränkebereich und für einen besseren Mehrwegschutz abzubringen. Zuletzt hattesich EU-Vizekommissionspräsident Timmermanns auf europäischer Ebene fürverbindliche Mehrwegvorgaben ausgesprochen. Umweltministerin Steffi Lemke mussauf den aktuellen Verstoß von Unternehmen wie Lidl reagieren, die diegesetzliche Mehrweg-Zielquote von 70 Prozent aus dem Verpackungsgesetz dadurchhintertreiben, dass sie in Deutschland keine Getränke in Mehrweg anbieten.Die DUH kritisierte die bisher massivste Einweg-Plastikkampagne unter anderemwegen der Nutzung von zum Teil bis zu zehn Jahre alten Durchschnittsdaten ausdem Mehrwegbereich. Aus Sicht der DUH müsste ein Best-Practice-Beispiel imEinwegbereich mit einem entsprechenden Best-Practice-Beispiel im Mehrwegbereichverglichen werden. Ebenso wies der Umwelt- und Verbraucherschutzverband auf diefehlende Übertragbarkeit des Lidl-Recyclingsystems auf alle anderenEinweg-Flaschensysteme hin. Darauf reagierte Lidl am 10. Mai 2023 mit einerPressemitteilung und warf der DUH darin die Verbreitung von Falschbehauptungenvor. Die DUH bekräftigt alle bisherigen Kritikpunkte an LidlsEinweg-Plastikflaschen als sachlich richtig und reagierte nun mit der