AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2023 Klemens Hallmann treibt grüne Transformation in der Bau- und Immobilienwirtschaft voran

Wien (ots) - Unter dem Motto "We have the power" fand am 16.05.2023 zum siebten

Mal der AUSTRIAN WORLD SUMMIT mit Gastgeber und Initiator Arnold Schwarzenegger

in Wien statt. Unternehmer, Investor und Immobilienentwickler Klemens Hallmann,

der die internationale Klimaschutzkonferenz seit der ersten Stunde als Leading

Partner unterstützt, zeigte mit innovativen Projekten seines Bauträgers SÜBA AG

neue Wege für eine umweltfreundliche und nachhaltige Immobilienwirtschaft auf.



Die diesjährige Klimakonferenz Austrian World Summit in der Wiener Hofburg stand

im Zeichen der aktuellen geopolitischen Situation sowie im Umgang mit der

Klimakrise. Expert:innen aus Wirtschaft, Politik, Umweltschutz und

Zivilgesellschaft diskutierten intensiv über lösungsorientierte Ansätze wie

Kreislaufwirtschaft, grünes Bauen sowie klima- und umweltfreundliche

Stadtplanung. Als Leading Partner des AUSTRIAN WORLD SUMMIT setzte Klemens

Hallmann im Rahmen der Klimakonferenz erneut starke Akzente.