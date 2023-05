Nachdem es Investoren im Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts um 225,00 US-Dollar zum Jahreswechsel hin gelang einen potenziellen Doppelboden aufzubauen, erfolgte zu Beginn dieses Jahres die Bestätigung durch einen Anstieg über 265,00 US-Dollar, womit auch der vorausgegangene Abwärtstrend beendet wurde. Die Folge waren Zugewinne an die erste Hürde um 277,69 US-Dollar, darüber an 297,83 US-Dollar und schließlich 315,95 US-Dollar. Letzteres Niveau stellt die finale Hürde auf dem Weg zu den Rekordständen aus 2021 dar, ein Long-Investment mit einem entsprechenden Hebel könnte noch eine satte Rendite einbringen.

Bereits investierte Anleger ziehen ihre Stopps nun mindestens auf das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei 296,60 US-Dollar nach. Ein frisches Long-Investment kommt aber erst nach einem Kurssprung über die 415,95 US-Dollar zustande, in diesem Fall könnten dann noch einmal die Rekordstände aus Ende 2021 bei 349,67 US-Dollar in den Fokus rücken. Ein unerwarteter Rückfall unter ein Niveau von 292,08 US-Dollar würde dagegen für Abschlagsrisiken in Richtung 277,96 US-Dollar sprechen. Aber selbst in diesem Fall blieben alle Aufwärtstrendverläufe weiter intakt.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: