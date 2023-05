VERSES erweitert autonome Drohnen-Governance-Infrastruktur, die mit KOSM betrieben wird, auf Mailand, Italien

VERSES bringt die kommerzielle Reife durch die Demonstration autonomer Drohnenlieferungen und Standortüberwachungseinsätze im Krankenhaus San Raffaele für FF2020 voran.

Vancouver, BC, – 16. Mai 2023 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiertes Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung, gab heute bekannt, dass seine Demonstrationen der Urban Air Mobility (UAM, Mobilität im urbanen Luftraum) in Mailand, Italien, erfolgreich abgeschlossen wurden.

Im Rahmen von Flying Forward 2020 (FF2020), eines von der Europäischen Kommission finanzierten speziellen Forschungs- und Innovationsprojekts zur Entwicklung der Infrastruktur für die Mobilität im urbanen Luftraum, und in Kooperation mit dem Center for Advanced Technologies in Health and Well-being des Krankenhauses San Raffaele (OSR), der technologischen Forschungseinheit, die die Tätigkeiten des Living Lab in Mailand koordiniert, setzte VERSES mehrere autonome Drohnen erfolgreich für die Lieferung von Arzneimitteln auf dem Gelände und zur Überwachung der Umgebung gegen Eindringlinge ein. Durch den Einsatz des Echtzeit-Mobilitätsportals von VERSES, das mit dem Betriebssystem des Unternehmens für KI, KOSM, betrieben wird, war das Krankenhauspersonal in der Lage, Arzneimittel auf dem Gelände autonom auszuliefern und das Gebiet im Hinblick auf Unbefugte zu überwachen.

Die Vorführer des OSR verfolgen das Ziel, einen Prototypen der Urban Air Mobility (UAM) in die kritische Infrastruktur des Krankenhauses für Lieferung, Sicherheit und Instandhaltung zu integrieren und Video zur Unterstützung der Überwachung und sonstiger im Krankenhaus angesiedelten Services einzusetzen. Während der Demonstrationen können die eingesetzten Sicherheits- und Instandhaltungsbeauftragten den Drohnenservice zur Überwachung kritischer Bereiche anfordern, während Apotheker Arzneimittel auf dem Luftweg an Patienten in Randbereichen des Campus senden können. Diese Abläufe stehen im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und wahren die Privatsphäre der Nutzer. Somit wird das System die durch den Menschen erfolgende Fernkonfiguration des effizientesten Systems zur Verbesserung 1) der Effizienz und Rechtzeitigkeit von Gesundheitsleistungen, 2) schnellerer Instandhaltungsarbeiten und 3) der beschleunigten Erkennung physischer Eingriffe ermöglichen und somit eine Abschreckungswirkung gegen böswillige Angriffe entfalten.