An der Wall Street ist heute wieder einmal nur der Nasdaq im Plus - und es sind im Grunde nur sechs Aktien, die kaschieren, dass die allermeisten anderen Aktien weiter fallen. Damit sitzen fast alle im selben Boot auf der selben Seite: Das geht solange gut, bis es nicht mehr gut geht - die Gefahr ist groß, dass dieses Boot kentert und dann alle zur selben Zeit nach den Rettungsringen greifen wollen. Die Märkte warten auf das Ergebnis des Treffen zwischen US-Präsident Biden und dem Führer der Republikaner in Sachen Schuldenobergrenze - die Anleihemärkte werden immer nervöser, daher schießen heute die Renditen vor allem für kurz laufende US-Staatsanleihen weiter in die Höhe. Damit wird die Differenz zwischen dem Nasdaq (Tech-Aktien) und den Anleihemärkten immer größer - schon bald wird sich zeigen, wer Recht hat..

Hinweise aus Video: