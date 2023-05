Wondershare Filmora kündigt den Start seiner Co-Creation Kampagne an

Wondershare ist ein weltbekanntes Softwareunternehmen, das sich der Bereitstellung innovativer Lösungen sowohl für den privaten, als auch für den geschäftlichen Gebrauch verschrieben hat. Als Marktführer für Kreativitäts- und Produktivitätsprodukte wurde Wondershare mit Preisen von The Shorty Awards, G2 Crowd und GetApp ausgezeichnet. Mit über 100 Millionen Nutzern in 150 Ländern ist es die Mission von Wondershare, unseren Nutzern zu helfen, ihren Leidenschaften nachzugehen und gemeinsam eine kreativere Welt zu schaffen.

Filmora 12 wurde im Hinblick auf die Anwender entwickelt und zeichnet sich durch eine bessere Leistung und ein neues, intuitives UX- und UI-Design aus. Mit fortschrittlichen KI-Funktionen, über 2.000 Medienressourcen, neuer lizenzfreier Musik, 3D-LUTs, Effekten und vordefinierten Vorlagen haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Videos zu perfektionieren und gleichzeitig Ihre kreative Vision zu bewahren.

Weitere Informationen über die Filmora Co Creation-Kampagne finden Sie auf https://filmora.wondershare.de/filmoracocreate.html.

Im Rahmen der Kampagne gibt es tolle Geschenke für alle, die mitmachen, darunter Drohnen, kabellose Kopfhörer und Filmora-Lizenzen. Alle Videos müssen bis zum 25. Mai 2023 über die Wettbewerbsseite eingereicht werden, und die Gewinner werden am 06. Juni 2023 bekannt gegeben.

3. Veröffentlichen Sie das Video auf ihrem YouTube-, TikTok- oder Instagram-Konto und fügen Sie den Hashtag #FilmoraCoCreation in der Beschreibung oder im Titel ein.

2. Erstellen Sie ein Video mit Wondershare Filmora, das den Creator-Clip ihrer Wahl enthält und wenden Sie die Split-Screen-Funktion und die gewünschten Effekte an, um ein einzigartiges und ansprechendes Video zu erstellen

Um an der Kampagne teilzunehmen, können die Nutzerinnen und Nutzer diese einfachen Schritte befolgen:

VANCOUVER, BC, 16. Mai 2023 /PRNewswire//-- Wondershare Filmora, eine führende Videobearbeitungssoftware, kündigte den Start seiner Co-Creation-Kampagne an, die vom 25. April bis zum 25. Mai 2023 in Spanien, Lateinamerika, Deutschland, Frankreich, Brasilien und Italien laufen wird. Wir sind stolz darauf, mit lokalen Influencern zusammenzuarbeiten, die ein weitreichendes Publikum haben. Zu diesen Influencern gehören unter anderem iCrimax aus Deutschland, JDaniel aus Mexiko, Mateus Ed aus Brasilien und Léya aus Frankreich.

Zeigen Sie Ihre Kreativität mit Wondershare Filmora Co Creation Campaign und gewinnen Sie spannende Preise

