Lidl reagiert auf Beanstandung der DUH

Bad Wimpfen (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) hat eine

Lidl-Pressemeldung vom 03.05.2023 juristisch beanstandet. Lidl wird vorgeworfen,

fälschlicherweise behauptet zu haben, dass die DUH erneut Falschaussagen über

die Kreislaufflasche verbreitet habe.



Der juristische Schritt der DUH bezieht sich allein auf die beanstandete

Pressemeldung und inhaltlich nicht auf die Informationskampagne zur

Kreislaufflasche und die in deren Rahmen veröffentlichten Studienergebnisse.





Die DUH versucht durch die damit verbundene Kommunikation dieMeinungsführerschaft in der Diskussion um ökologische Getränkeverpackungen fürsich zurückzuerlangen. Sie führt keine Belege an, die geeignet wären, dieAussagen der Kampagne zur Lidl Kreislaufflasche substantiell zu widerlegen.Die DUH zeigt, dass sie nicht an dem mehrfach durch Lidl angebotenenkonstruktiven faktenbasierten Dialog über die ökologische Transformation desGetränkeverpackungsmarktes interessiert ist.Die juristische Bewertung der Beanstandung erfolgt aktuell.