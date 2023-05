Wambach nannte auch die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls der Vereinigten Staaten als Konjunkturrisiko. Schon seit einiger Zeit herrscht in den USA politischer Streit über die Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze. Auf die von den Republikanern verlangten Ausgabenkürzungen wollen sich die Demokraten bislang nicht einlassen. Finanzministerin Janet Yellen warnt seit Wochen vor einer bald leeren Staatskasse, sollte der Schuldendeckel nicht zeitnah angehoben werden./la/ngu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel weiter stabil präsentiert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0869 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im frühen europäischen Geschäft. Zwischenzeitliche Gewinne konnten nicht gehalten werden. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0881 (Montag: 1,0876) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9190 (0,9195) Euro.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer