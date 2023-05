Stadler-Geständnis im Abgasskandal Dr. Stoll & Sauer sieht Auswirkungen auf Winterkorn-Prozess / Wie tief ist Porsche im Dieselskandal verwickelt?

Lahr (ots) - Im Betrugsprozess um manipulierte Abgaswerte bei Dieselautos hat

der ehemalige Audi-Boss Rupert Stadler am Landgericht München II sein

angekündigtes Geständnis abgelegt. Vor Gericht bestätigte er am 16. Mai 2023 mit

einem "Ja" eine von seiner Verteidigerin verlesene Erklärung, in der er sein

Fehlverhalten eingestand. Stadler bedauerte, dass er die Möglichkeit gehabt

hätte einzugreifen, dies jedoch unterlassen habe. Er hätte mehr Sorgfalt walten

lassen müssen. Die Diesel-Kanzlei Dr. Stoll & Sauer sieht durch das

Stadler-Geständnis auch Auswirkungen auf das Verfahren gegen den ehemaligen

VW-Chef Martin Winterkorn am Landgericht Braunschweig. "Immer mehr Menschen aus

dem Umfeld von Winterkorn sind geständig, die Schlinge zieht sich langsam zu",

sagte Christian Grotz, Geschäftsführer der Kanzlei. Die Chancen der

Diesel-Kläger auf Schadensersatz sind enorm gestiegen. Das Leugnen vor Gericht

hat ein Ende. Dr. Stoll & Sauer rät Betroffenen zur Beratung im kostenlosen

Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) .



Mitglied des VW-Konzernvorstands räumt Vorwurf des Betrugs ein