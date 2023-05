Keine Stunde, kein Ergebnis – aber Hoffnung auf eine Einigung!

Die Lage in den USA bleibt weiterhin angespannt. Eine Einigung in Sachen Schuldenobergrenze steht weiter aus. Joe Biden hatte heute ins Weiße Haus eingeladen, um eine Lösung des Problems zu finden. Keine Stunde dauerten die Verhandlungen zwischen dem US-Präsidenten und den politischen Spitzenvertretern von Demokraten und Republikanern. Ein Ergebnis brachten sich nicht, aber einen Grund zur Hoffnung, dass der drohende Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten noch abgewendet werden kann.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet sagte der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy nach dem Treffen zu Reportern: "Es ist möglich bis Ende der Woche einer Einigung zu erzielen." Der erste Lichtblick am Horizont bei dem düsteren Thema amerikanischer Schuldenausfall.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses sagte weiter, dass die Sitzung die Voraussetzung für weitere Gespräche geschaffen habe und dass in kurzer Zeit eine Menge Arbeit zu erledigen sei. Damit dürften die Verhandlungen nicht festgefahren und beide Seiten bereit für Kompromisse sein. Neues Öl hat die heutige Sitzung damit nicht ins Feuer gegossen.

Im Vorfeld der Sitzung waren die US-Märkte bereits angespannt. Die US-Einzelhandelsumsätze fielen schwächer aus als erwartet und die amerikanische Baumarktkette Home Depot vermeldete mit den Zahlen zum ersten Quartal den größten Umsatzrückgang seit mehr als 20 Jahren. Zudem musste das Dow-Mitglied auch die Jahresprognose einkassieren. Etwas zu viel für die Anleger.

Der Dow Jones gab um gut ein Prozent nach und schloss zum ersten Mal seit dem 30. März dieses Jahres unterhalb der vielbeachteten 50-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend angibt. Eine weiterhin festgefahrene Verhandlungsrunde im Weißen Haus hätte Mittwoch die Lage an den US-Märkten deutlich verschlimmern können.

Bis Ende der Woche dürfte die Lage an den US-Märkten trotzdem angespannt bleiben. In der Berichtssaison stehen bereits Mittwoch vor dem US-Börsenstart die Zahlen des Einzelhändlers Target auf dem Programm. Sollte der zweitgrößte Discounter nach Walmart einen ähnlichen Start ins neue Geschäftsjahr hingelegt haben wie Home Depot, dann dürfte das die Laune an der Wall Street nicht in die Höhe treiben.

Donnerstag wird dann vor dem US-Börsenstart Branchenprimus Walmart über seinen Start ins erste Jahresviertel berichten. Auch hier besteht die Gefahr, dass sich die US-Anleger nach schlechten Zahlen weiter zurückziehen.

Sollten sich die Demokraten und die Republikaner bis Freitag auf eine Anhebung der amerikanischen Schuldenobergrenze geeinigt haben, dann könnten die US-Märkte vielleicht in der kommenden Woche wieder etwas aufatmen. Bis zum Wochenende dürfte die Lage jedenfalls angespannt bleiben.

Markus Weingran, Aktienexperte wallstreet:online Börsenlounge