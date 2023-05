Asante verlängert die Exklusivitätsfrist für Fujairah Holding LLC im Zusammenhang mit der unverbindlichen Interessensbekundung

Vancouver, British Columbia, 16. Mai 2023 / IRW-Press / Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | USOTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) gibt die folgenden aktuellen Informationen zur bereits gemeldeten unaufgeforderten und unverbindlichen Interessensbekundung seitens Fujairah Holding LLC („Fujairah“) hinsichtlich des Erwerbs sämtlicher ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens, die nicht von Fujairah gehalten werden (die „unverbindliche Interessensbekundung“), bekannt.

Am 8. Mai 2023 meldete Asante, dass das Unternehmen Fujairah im Zusammenhang mit der unverbindlichen Interessensbekundung bis zum 15. Mai 2023 Exklusivität eingeräumt habe. Asante hat sich bereit erklärt, die Exklusivität von Fujairah bis zum 19. Mai 2023, 17:00 Uhr (Zeit von Toronto), zu verlängern, um Fujairah Zeit für seine Due-Diligence-Prüfung zu geben.

Das Unternehmen bestätigt, dass der Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung mit Fujairah und die Einräumung der Verlängerung der Exklusivität für Fujairah nicht bedeuten, dass das Board die unverbindliche Interessensbekundung unterstützt.

Das Unternehmen bestätigt auch, dass ihm keine Hinweise dafür vorliegen, dass Fujairah beabsichtigt, weitere verbindliche oder unverbindliche Angebote hinsichtlich des Erwerbs von Stammaktien des Unternehmens, die sich nicht im Besitz von Fujairah befinden, oder hinsichtlich einer potenziellen Finanzierung durch Fujairah zu unterbreiten. Alle aktuellen Angebote würden, sofern sie unterbreitet werden würden, vom Unternehmen in Absprache mit den Finanz- und Rechtsberatern des Unternehmens geprüft werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, über die unverbindliche Interessenbekundung oder andere Angebote zu informieren, es sei denn, dies ist gemäß geltendem Recht erforderlich.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano mit einer prognostizierten Gesamtproduktion von etwa 400.000 Unzen Gold im Jahr 2023. Das Unternehmen setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort, die die Produktion ermöglichen sollen. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.