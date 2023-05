JOY GROUP feiert sein Debüt in den WWD Beauty Inc Top 100

WWD, oft als „Bible of Fashion" bezeichnet, ist eine der ältesten Modepublikationen weltweit und hat einen erheblichen Einfluss auf die Modebranche. Seit ihrer Gründung gehört WWD zur täglichen Lektüre für Führungskräfte in der globalen Mode- und Schönheitsbranche.

SHANGHAI, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die JOY GROUP, das führende chinesische Schönheitsunternehmen, ist laut der kürzlich veröffentlichten Rangliste der US-amerikanischen Modezeitschrift Women's Wear Daily (WWD) in die Liste der 100 weltweit führenden Schönheitsunternehmen und in die Liste der Top-10-Gewinner im Beauty-Bereich für 2022 aufgenommen worden.

Jedes Jahr veröffentlicht WWD Beauty Inc. seine maßgebliche Liste der 100 größten Kosmetikunternehmen der Welt, basierend auf den Umsätzen des vergangenen Kalenderjahres. Diese jährliche Rangliste, die als „Beauty Industry Practitioner's Guide" anerkannte wird, ist eine der wichtigsten in der weltweiten Schönheitsbranche.

Im Jahr 2022 debütierte die JOY GROUP auf der WWD Beauty Inc Top 100-Liste und belegte Platz 86. Das Unternehmen belegte im Jahr 2022 außerdem Platz 9 in der Liste der Top 10 Sales-Gainers im Bereich Beauty und fördert damit den Wert der chinesischen Schönheit sowohl bei einheimischen als auch globalen Kunden.

Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. ("JOY GROUP") ist ein führendes Multimarken-Kosmetikunternehmen mit Sitz in China. Das Unternehmen umfasst mit JUDYDOLL und JOOCYEE zwei legendäre Kosmetikmarken. JUDYDOLL, auf Platz 5 bei Tmall und auf Platz 2 bei Douyin (TikTok China) in der Kategorie Haushaltskosmetik, steht für einen farbenfrohen, niedlichen und lustigen Lifestyle. JOOCYEE strahlt einen modernen, romantischen und maßgeschneiderten Stil für die asiatischen Verbraucherinnen aus und ist die Nr. 1 in der Kategorie Lippenstifte und Nr. 6 in der Kategorie Hauskosmetik bei TikTok China.

Mit einem Direct-to-Consumer-Ansatz betreibt die JOY GROUP heute ein Netzwerk von Flagship-Stores auf den wichtigsten E-Commerce-Plattformen in China und mehr als 30 Offline-Monobrand-Boutiquen. Das Unternehmen integriert außerdem eine durchgängige Lieferkette mit eigenem Labor und eigener Produktionsstätte.

Im Jahr 2022 verzeichnete die JOY GROUP einen Jahresumsatz von USD 256,7 Mio. (RMB 1,8 Mrd), was einem Anstieg von etwa 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wodurch in aufeinanderfolgenden Jahren ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum und nachhaltige Rentabilität erzielt wurde.

Seit 2020 hat die JOY GROUP gezielt auf ausländischen Märkten expandiert und bei Verbraucherinnen in Japan und ASEAN-Märkten große Beliebtheit erlangt. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Reichweite auf Australien, Kanada, dem Nahen Osten und anderen Regionen mit hohem Wachstumspotenzial auszuweiten.

