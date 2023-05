Datacolor übernimmt matchmycolor

Mit mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung hat sich Datacolor als zuverlässiger globaler Anbieter von Farbmanagementlösungen etabliert und bedient Kunden in einem breiten Bereich von Aktivitäten wie dem Textil- und Bekleidungssektor, der Lack-, Farb- und Kunststoffindustrie sowie dem schnell wachsenden Verbrauchermarkt. Die Übernahme von matchmycolor stimmt mit der Vision von Datacolor überein, kontinuierlich in die Stärkung seines umfassenden Produktportfolios von hochpräzisen Hardware- und Softwarelösungen sowie seiner marktführenden globalen Service- und Vertriebsorganisation zu investieren, um noch mehr Kunden dabei zu helfen, die richtige Farbe zu bekommen.

„Wir heißen alle Mitarbeiter von matchmycolor in der Datacolor-Familie willkommen. Diese Übernahme erweitert unsere Fähigkeit, innovative Farbmanagementlösungen bereitzustellen und das umfassende Softwareangebot von Datacolor zu stärken. Gemeinsam werden wir Kunden in die Lage versetzen, eine präzise und konsistente Farbleistung auf der ganzen Welt zu erreichen", sagte Albert Busch, der CEO von Datacolor.

Die Inhaber von matchmycolor, Michael Jakobi und Judy van de Langkruis, äußerten sich erfreut darüber, Teil einer weltweit führenden Gruppe zu werden, die es ihnen ermöglicht, Kunden in einem viel größeren Markt als bisher zu bedienen: „Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte mit Datacolor zu vereinen. Als ein einziges Unternehmen werden wir in der Lage sein, eine noch breitere Palette von Lösungen anzubieten, die den Kunden helfen, ihre Farbmanagementziele zu erreichen."

matchmycolor wurde 2009 durch ein Management-Buyout des ehemaligen Unternehmens Ciba Specialty Chemicals gegründet und erzielte im Geschäftsjahr 2022 mit rund 20 Mitarbeitern, hauptsächlich Softwarespezialisten, einen Umsatz von etwa 3 Millionen CHF. Das Team von matchmycolor wird weiterhin in den Büros des Unternehmens in Basel arbeiten.

Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Datacolor finden Sie unter www.datacolor.com.

Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von matchmycolor finden Sie unter www.matchmycolor.com.

Informationen zu Datacolor

Datacolor, ein weltweit führender Anbieter von Farbmanagementlösungen, bietet Software, Instrumente und Dienstleistungen an, um die Farbgenauigkeit von Materialien, Produkten und Bildern zu gewährleisten. Weltweit führende Marken, Hersteller und Kreativprofis nutzen seit über 50 Jahren die innovativen Lösungen von Datacolor, um stets die richtige Farbe zu erzielen. Das Unternehmen bietet Vertrieb, Service und Support in über 100 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika und Asien. Zu den angebotenen Branchen gehören Textil- und Bekleidungsgewerbe, Farben und Beschichtungen, Automobilindustrie, Kunststoffe, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie unter www.datacolor.com.

Informationen zu matchmycolor

matchmycolor vereint ein einzigartiges Angebot an IT-Dienstleistungen und Knowhow rund um Farben, was zu neuen, fortschrittlichen technischen Softwarelösungen führt. matchmycolor Colibri, eines der innovativsten und technologisch fortschrittlichsten Softwaretools für Farbkommunikation, Farbanpassung, Abtönung und Farbqualitätskontrolle auf dem Markt, wurde speziell für die Anforderungen von Druckfarben und Druckverfahren, industriellen Farben und Beschichtungen, Kunststoffen, Textilien, OEMs und Marken entwickelt. Dieses effiziente System hilft, die Produktionskosten zu senken, die Zeiten zur Kundengewinnung zu verkürzen und die Markteinführung zu beschleunigen, indem es alle Stufen der Farblieferkette unabhängig von der Anwendung und der Branche miteinander verbindet. Weitere Informationen finden Sie auf: www.matchmycolor.com.

