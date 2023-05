BGH prüft verkaufsoffene Sonntage nahe Flugplatz ohne Linienflüge

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Ob Menschen künftig noch sonntags in Geschäften um einen kleinen Flugplatz in der Westpfalz einkaufen können, entscheidet sich juristisch demnächst am Bundesgerichtshof (BGH). Der erste Zivilsenat dort will am Mittwoch (11.00 Uhr) eine Sonderregel prüfen, von der insbesondere ein Mode-Outlet-Center in der Nähe des Airports Zweibrücken betroffen ist. Ob es schon ein Urteil gibt, ist offen. (Az. I ZR 144/22)

Allerdings prüft auch das Arbeits- und Sozialministerium in Mainz die entsprechende Verordnung. Es will nach früheren Angaben neben der BGH-Entscheidung Auswirkungen auf Arbeitsplätze in der Region und die geplante Erweiterung des Zweibrücken Fashion Outlet Center berücksichtigen. Das Thema hat auch schon den Landtag beschäftigt.