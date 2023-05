50 Jahre Lidl in Deutschland / Unter dem Motto "50 Jahre mehr als günstig" feiert der Frische-Discounter eine der größten und längsten Geburtstagsfeiern Deutschlands (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bad Wimpfen (ots) - Lidl lohnt sich seit 50 Jahren: Angefangen mit der Eröffnungder ersten Lidl-Filiale 1973 in Ludwigshafen-Mundenheim gehört derLebensmitteleinzelhändler heute zu den führenden Handelsunternehmen, größtenArbeitgebern und den bekanntesten Marken in Deutschland. Diese Entwicklungberuht seit jeher auf dem klaren Fokus, den Kunden die höchste Qualität zumbestmöglichen Preis anzubieten. Unter dem Motto "50 Jahre mehr als günstig"zeigt Lidl, dass der Discounter darüber hinaus für so viel mehr steht undverantwortungsvolles Handeln fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist."Wir sind unserer Discount-DNA immer treu geblieben. Seit 50 Jahren ist es unserAnspruch, als zuverlässiger Nahversorger unseren Kunden hervorragende Qualität,Frische sowie eine große Vielfalt an Produkten des täglichen Bedarfs zum gewohntgünstigen Lidl-Preis anzubieten. Das können wir nur gemeinsam mit engagiertenKollegen sowie starken Partnern erreichen. Den täglichen Einsatz des gesamtenLidl-Teams schätzen auch unsere Kunden, die uns seit fünf Jahrzehnten die Treuehalten. Dafür wollen wir uns ganz herzlich bedanken und Deutschland einladen,gemeinsam mit uns dieses Jubiläum zu feiern", sagt Christian Härtnagel,Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland.Highlights zum JubiläumAm 16. Mai bildet ein Pressevent in Bad Wimpfen den Auftakt des 50. Jubiläums.Geladene Gäste erhalten in diesem Rahmen erstmals exklusive Einblicke in dieneue Hauptverwaltung und begeben sich auf eine Zeitreise durch fünf JahrzehnteLidl. Das Event ist der Auftakt in eine der längsten und größtenGeburtstagsfeiern Deutschlands, denn in den kommenden 20 Wochen feiert derLebensmitteleinzelhändler mit zahlreichen attraktiven Geburtstagsangeboten,Rabatten, Gewinnspielen, Events und Retro-Kollektionen sein rundes Jubiläum.Als starke Marke setzt Lidl hierbei auch auf starke Persönlichkeiten. Eines derGesichter der Jubiläumskampagne ist Helene Fischer. Die Erfolgskünstlerinkreiert atemberaubende Live-Shows durch Vielseitigkeit und Dynamik.Eigenschaften, die auch die Grundlage des täglichen Handelns von Lidl bilden.Doch damit nicht genug an starken Persönlichkeiten: Woche für Woche präsentierenEntertainerin Barbara Schöneberger und Comedy-Star Max Giermann inunterhaltsamen TV-Spots die aktuellen Jubiläumsangebote. Darüber hinaus lassenRetro-Kollektionen Kunden in den Filialen in vergangene Jahrzehnte eintauchenund jeder Kassenbon spielt als Glückslos eine besondere Bedeutung beim