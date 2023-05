Ein Blick auf die bisherige Kursentwicklung des Weizen-Futures zeigt den Agarrohstoff seit März 2022 in einem fortwährenden Abwärtstrend, nach Bruch einer abwärts gerichteten Trendphase im Dezember letzten Jahres kam es zu einem neuerlichen Verkaufssignal mit Zielen um 600 US-Cents. Dieses Ziel wurde nunmehr abgearbeitet, auch erfolgte bereits eine erste Gegenreaktion zur Oberseite. Allerdings dürfte die Volatilität unter den gegebenen Umständen einer noch ausstehenden Einigung im Getreideabkommen weiter hoch bleiben und zahlreiche Fehlsignale bereithalten.

Seitens des Kreml gibt es kurz vor Auslaufen des aktuellen Abkommens keine endgültige Entscheidung, am 18. Mai wird daher die Ausfuhr über den Schiffsweg regulär auslaufen. Moskau beklagt immer wieder, es gebe für Russland keine Fortschritte bei den Verhandlungen, weshalb es nicht gut aussehe für eine Verlängerung des Abkommens. Zudem beklagt Russland, dass die im Zuge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen die Lieferungen russischer Agrargüter behinderten. Insbesondere die Ausfuhr von Düngemitteln wird nach Ansicht der russischen Föderation behindert.

Zwei große Hürden zu meistern

Damit der Weizen-Future zumindest untergeordnet einen Trendwechsel vollziehen kann und damit eine Erholungsbewegung größeren Ausmaßes startet, sollte mindestens der Bereich von 665 US-Cents auf Wochenbasis überwunden werden. In einem ersten Schritt könnte dies Aufwärtspotenzial an 689 US-Cents freisetzen, darüber an 720 US-Cents. Spätestens ab dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 756 US-Cents sollten Investoren aber mit einer längeren Pause rechnen. Auf der Unterseite würde ein Bruch des Niveaus von 625 US-Cents Hinweise auf einen Rücklauf auf 603 US-Cents liefern.

Weizen-Future (Wochenchart in US-Cents) Tendenz: