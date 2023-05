- Rudimentäre Testarbeiten mit Proben aus den ersten 50 cm der Sole bestätigen:

Das Vorhandensein von Sole bei Bitterwasser (bis zu 60.082 mg/L gelöste Gesamtfeststoffe)

Das Vorhandensein von Lithium in der Sole (bis zu 31 ppm Lithium , gemessen an Proben, die ohne Einschließungsprotokolle entnommen wurden)

- Zusätzliche Tonformationen, die in geringer Tiefe unterhalb der Eden Pan entdeckt wurden und für die eine JORC-Mineralressource (2) definiert wurde - Proben wurden zur Untersuchung eingesandt

- Basaltgrundgestein, das in bis zu 100 m Tiefe im nördlichen Randbereich der geophysikalischen Anomalie bestätigt wurde

- Die Sole ist in einer groben Sedimentmatrix enthalten

- Eine heiße Quelle innerhalb des abgeleiteten Einzugsgebiets enthält Lithiumo

- Gezielte Spezialschallbohrungen sollen so bald wie möglich oder vor Ende August 2023 beginnen, um den durchschnittlichen Lithiumgehalt der Solen in der Tiefe zu testen

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das auf eine Reihe von Projekten in Namibia abzielt, die auf Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold ausgerichtet sind, freut sich, die Entdeckung von mineralisierten Solen und flachen Tonkörpern bei den Lithium-Sole- und Tonprojekten Bitterwasser bekannt zu geben.

Philip le Roux, der Chief Executive Officer von Arcadia, erklärte: "Wir haben uns auf den Weg gemacht, um das Vorhandensein eines großen wässrigen Solekörpers unterhalb der geophysikalischen Anomalie zu bestätigen, die wir Anfang dieses Jahres identifiziert haben, und haben nun bestätigt, dass ein solcher Solekörper in einer Tiefe von etwa 28 Metern existiert. Wir sind auch sehr erfreut, bestätigt zu sehen, dass die Solen eine indikative Lithiummineralisierung an der Oberfläche des Solewasserspiegels enthalten, nachdem wir eine rudimentäre Schürfproben-Methode angewandt haben. Darüber hinaus weist die wahrscheinliche Quelle der Lithiummineralisierung einen hohen Lithiumgehalt auf, der bekanntermaßen ausreicht, um ein ausreichend mineralisiertes Solebecken zu speisen. Es ist auch nützlich festzustellen, dass der Solekörper in einer groben Sedimentmatrix enthalten ist, die positive Fließraten begünstigen sollte, und dass es in geringer Tiefe unterhalb der bestehenden Ton-Eden-Mineralressource Tonkörper gibt, was auf das Potenzial weiterer mineralisierter Tone in der Tiefe hinweist. Mit diesen Arbeiten ist Arcadia nun in der Lage, so bald wie möglich mit gezielten Spezialschallbohrungen zu beginnen, die voraussichtlich vor Ende August 2023 stattfinden werden, um die durchschnittlichen Lithiumgehalte der Solen in der Tiefe zu testen, die Geometrie des Bitterwasserbeckens zu bestimmen und tiefer in die Tonpfannen zu bohren, um die Tone unterhalb der bestehenden Mineralressource Eden Pan zu erkunden. "Wir sind nun auf dem besten Weg, eine neue Lithiumprovinz zu entdecken, die die erste ihrer Art in Afrika wäre."