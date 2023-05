Sonata Software - Internationaler Umsatz in $ wuchs um 8,6 % QoQ, und der inländische Bruttobeitrag wuchs um 2,9 % QoQ

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Das konsolidierte PAT für das Geschäftsjahr

23 wuchs um 20 % gegenüber dem Vorjahr. Lieferte in Q4'2023 einen PAT von INR

113,8 Cr (normalisierter PAT nach einmaligen M&A-Kosten von INR 126,8 Cr). Der

Verwaltungsrat schlägt eine Schlussdividende von 8,75 INR je Aktie vor

(Dividende für das Geschäftsjahr 23: 15,75 INR je Aktie).



Sonata Software, ein globales Unternehmen für IT-Dienstleistungen und

Technologielösungen, hat heute seine geprüften Finanzergebnisse für das 4te

Quartal und das am31. März 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt gegeben.





inINRCroresBeschreibung Für das abgelaufene Quartal Für das abgelaufeneJahr31-Mar-2 31-Dez- Qo 31-Mar- Yo 31-Mar- 31-Mar- YoY3 22 Q 22 Y 23 22EinnahmenInternationale I 533,5 489,6 9 413,9 29 1.920,4 1.493,8 29 %T-Dienstleistung % %enDomestic- 1.383,4 1.773,6 -2 1.051,0 32 5.540,0 4.066,9 36 %Products & 2 %Services %Konsolidiert 1.913,5 2.260,8 -1 1.463,6 31 7.449,1 5.553,4 34 %5 %EBITDAInternationale I 123,5 123,2 0 113,8 9 482,0 425,0 13 %T-Dienstleistung % %enDomestic- 54,0 51,7 4 39,5 37 196,8 142,4 38 %Products & % %ServicesKonsolidiert 176,7 172,8 2 153,1 15 675,0 565,7 19 %% %PATInternationale I 74,8 81,3 -8 72,4 3 310,7 274,5 13 %T-Dienstleistung % %en 1Domestic- 39,0 36,3 8 28,5 37 141,2 101,8 39 %Products & % %ServicesKonsolidiert 2 113,8 117,6 -3 100,9 13 451,9 376,4 20 %% %Anmerkungen:1. Internationale IT-Dienstleistungen beinhaltet die Ergebnisse von QuantSystems Inc. ab dem 10. März 2023, dem Datum des Abschlusses der Akquisition.2. In der PAT-Zahl sind einmalige Akquisitionskosten (nach Steuern) in Höhevon INR 13 Crores enthalten. Der normalisierte PAT für Q4 2023 betrug INR126,8 Crores.Zu den Quartalszahlen sagte Herr Samir Dhir, Geschäftsführer und CEO desUnternehmens: "Wir freuen uns, ein weiteres Quartal mit branchenführendemWachstum vorlegen zu können. Unser Umsatz in Rupien wuchs im 4. Quartal desGeschäftsjahres 23 um 9 % im Quartalsvergleich (8,6 % in Dollar). DerJahresumsatz in Rupien wuchs um 29 %. (18,1 % in USD). Das konsolidierte PAT fürdas Geschäftsjahr 23 wuchs um 20 % gegenüber dem Vorjahr. Unseremodernisierungsorientierten Lösungen ermöglichten drei großeGeschäftsabschlüsse, darunter unseren bisher größten Auftrag im Wert von 160Millionen US-Dollar. Darüber hinaus haben wir im Berichtsquartal die Übernahmevon Quant Systems abgeschlossen, um unsere kürzlich angekündigten Inkubationenin den Bereichen BFSI und Gesundheitswesen zu stärken."Zu den Ergebnissen sagte Herr Sujit Mohanty, Geschäftsführer & CEO von Sonata