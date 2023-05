Das Projekt „Im Altstadt Quartier Bremen“ des Marktführers Exporo wurde der Anlegergemeinde bereits vor über 2,5 Jahren am 15.08.2020 vorgestellt. Angeboten wird ein Crowdfunding über eine Bestandsfinanzierung eines Wohn- und Geschäftshauses mit vier Vollgeschossen und einem Dachgeschoss in der Altstadt von Bremen in Höhe von 3,98 Mio. Euro.



1.000 Tage nach Fundingbeginn ist dieses Projekt immer noch nicht vollständig finanziert, lediglich 77% des Fundingziels konnte bisher erreich werden.

Überhaupt finden sich unter den momentanen Crowdfunding-Projekten im Immobilienbereich viele „Ladenhüter“, welche bei den Investoren nur wenig Anklang finden. Lediglich die Zinsbaustein-Finanzierung „Wohnen in Frankfurt a.M.“ und die Exporo-Finanzierung „Gesundheitszentrum Emssee“ können einen überdurchschnittlichen Mittelzufluss aufweisen. Positiver Ausreißer der letzten Wochen war die Finanzierung „Alemannenhof III“ von EV Digital, welche innerhalb eines Tages in Höhe von 2 Mio. Euro komplett finanziert wurde.

Weitere Informationen über laufende und angekündigte Immobilien-Crowdfundings von sieben führenden deutschen Plattformen sowie die objektive Bewertung durch Crowdrating.Immo erhalten Sie hier.



Crowdrating.Immo beobachtet seit Juli 2017 das Anlegerverhalten und den Fundingverlauf sämtlicher Immobilien-Crowdfundings aller sieben relevanten deutschen Plattformen. Aus mittlerweile über 15.000 Datenpunkten wird ein einzigartiges und objektives Rating („Smart Benchmark") ermittelt, welches interessierten Investoren verdeutlicht, ob eine laufende Finanzierung ein „Anlegerliebling" oder ein „Ladenhüter" ist.