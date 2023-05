VDI Repräsentative Befragung der Bevölkerung zeigt alarmierendes Bild zum Zukunftsstandort (FOTO)

Berlin (ots) - Einladung zum Pressegespräch am 25.05.2023, 12 Uhr, auf dem

Deutschen Ingenieurtag (DIT) 2023 im Radialsystem in Berlin.



Deutschland steht vor großen Umbrüchen. Geopolitische Veränderungen und

technologische Entwicklungssprünge außerhalb Europas setzen das deutsche

"Geschäftsmodell" ebenso unter Druck wie der Klimawandel oder der stetig

steigende Fachkräftebedarf. Es braucht neue Lösungskonzepte, um auch zukünftig

innovative Wertschöpfung in Deutschland zu halten und damit langfristig den

Wohlstand zu sichern.



Wie sieht es vor diesem Hintergrund um die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit

des Technologie- und Wirtschaftsstandortes Deutschland aus? Eine aktuelle

repräsentative Bevölkerungsbefragung des VDI zeigt ein alarmierendes Bild.