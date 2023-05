Gemessen am Umsatz erfolgten im vergangenen Jahr fast 30 Prozent aller Onlinekäufe über Paypal. 2021 hatte Paypals Umsatzanteil bei gut 28 Prozent gelegen. Die neuen Zahlen belegen auch, dass Paypal inzwischen beliebter ist als der Kauf auf Rechnung, der jahrelang in Deutschland beim Onlineshopping die favorisierte Bezahlart war. Wie beliebt Paypal mittlerweile ist, zeigen auch die deutschen Nutzerzahlen: Der US-Onlinebezahldienst zählt hierzulande nach eigenen Angaben rund 33 Millionen Kunden, gut 29 Millionen davon dürften private Kundinnen und Kunden sein. Zuletzt hatte sich das Wachstumstempo bei Paypal abgeschwächt. Erst am Montag, dem 8. Mai, hatte eine schwache Prognose bei Veröffentlichung der Quartalszahlen die Aktie um fast 13 Prozent ins Minus geschickt. Über die Jahre hinweg hat Paypal aber weltweit wie auch in Deutschland viele neue Nutzer gewonnen.

Zum Chart