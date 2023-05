Cruz Battery Metals erwartet den baldigen Beginn eines Phase-4-Bohrprogramms auf dem Lithiumprojekt Solar in Nevada

17. Mai 2023 / IRW-Press / – Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen in Kürze ein Phase-4-Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Solar in Nevada einleiten wird. Das Projekt Solar erstreckt sich über eine Grundfläche von 8.135 Acres und grenzt direkt an das TLC-Projekt von American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v) (siehe Karte unten). Das Unternehmen hat bislang in jedem Bohrloch im Zuge der Phase-1-, Phase-2- und Phase-3-Bohrprogramme Lithium entdeckt.

Das Lithiumprojekt Solar grenzt direkt an das TLC-Projekt von American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v). Am 17. Januar 2023 veröffentlichte American Lithium Corp. im Rahmen eines unabhängigen, mit National Instrument 43-101 konformen Fachberichts mit dem Titel „Technical Report TLC Property“, der von der Firma Stantec Consulting Ltd. erstellt wurde, eine Ressourcenschätzung für das Lithium-Tonstein-Projekt TLC, welche 8,83 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen sowie 1,86 Millionen Tonnen LCÄ in der Kategorie der vermuteten Ressourcen enthielt. Die Unternehmensführung von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jim Nelson, President von Cruz Battery Metals, erklärt: „Nach einem erfolgreichen Phase-3-Bohrprogramm, in dessen Zuge wir in jedem Bohrloch Lithium ermitteln konnten, rechnen wir damit, dass wir in Kürze ein Phase-4-Bohrprogramm aufnehmen werden. Das bevorstehende Phase-4-Programm ist das zweite auf Lithium ausgerichtete Bohrprogramm von Cruz im Jahr 2023 und wir gehen davon aus, dass wir in diesem Kalenderjahr noch mindestens eine weitere Bohrphase auf dem 8.135 Acres großen Lithiumprojekt Solar absolvieren werden. Im Zuge der drei Bohrphasen wurde bis dato in allen eine Lithiummineralisierung entdeckt und wir haben immer noch nur einen Bruchteil des Konzessionsgebiets erprobt. Cruz verfügt über die finanziellen Mittel, um sämtliche geplante Bohrungen in diesem Jahr abzuschließen, und wir gehen davon aus, dass wir noch im Jahr 2023 unsere erste Ressourcenschätzung vorlegen können. Wir sind einer der größten Grundbesitzer im Big Smoky Valley in Nevada in direkter Nachbarschaft zu American Lithium. Das Ziel von Cruz ist es, eine neue, einheimische Lagerstätte mit Lithium in Batteriequalität ausfindig zu machen und zu erschließen.“