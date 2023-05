Berlin (ots) -



- Statt Klimaauswirkungen zu minimieren und korrekte Angaben zu machen, täuschen

Unternehmen weiter mit irreführenden Aussagen zu angeblicher Klimaneutralität

- DUH reicht neue Klagen gegen Danone Deutschland, Eurowings, HelloFresh und

Netto Marken-Discount ein

- DUH leitet neue Rechtsverfahren gegen Brennstoffhändler Beer, Lieferdienst

Gorillas, Handballverein Füchse Berlin, Mobilitätsdienstleister Intelligent

Apps sowie Kaffeehändler Lavazza und Unicaps

- Nach Entscheidung des EU-Parlaments: DUH fordert Bundesministerin Steffi Lemke

und -minister Marco Buschmann auf, Werbeaussagen zu angeblich "klimaneutralen"

Produkten zu verbieten



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat vier neue Klagen wegen Verbrauchertäuschung

gegen Unternehmen eingereicht, die ihre Produkte in besonders dreister Form als

"klimaneutral" bewerben. Die Klagen richten sich gegen die Danone Deutschland

GmbH bezogen auf Evian-Mineralwasser, gegen die Lufthansa-Tochter Eurowings

GmbH, gegen den Lebensmitteldiscounter Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

sowie gegen den Lebensmittel-Lieferdienst HelloFresh Deutschland. Alle

betroffenen Unternehmen waren zuvor den Aufforderungen der DUH nicht

nachgekommen, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben und sich damit

zu verpflichten, die wettbewerbswidrige Werbung künftig zu unterlassen. Auf

politischer Ebene fordert die DUH ein generelles Verbot von irreführenden

Werbeaussagen, die suggerieren, Produkte, Unternehmen oder Dienstleistungen

seien "klimaneutral" oder sogar "klimapositiv".





Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Eine Fluggesellschaft, die ihrenKundinnen und Kunden CO2-neutrale Flüge verkauft, handelt hochgradigirreführend. Ein in dickwandiges Plastik verpacktes Mineralwasser, das durchhalb Europa zu uns in die Lebensmittelmärkte gekarrt wird, kann nichtklimaneutral sein. Anstatt ihre Produkte nachhaltiger zu gestalten, führenDanone, Eurowings, HelloFresh und Netto Verbraucherinnen und Verbraucherschamlos hinters Licht: Indem sie behaupten, die Klimawirkungen ihres Produktesdurch fragwürdige Kompensationsprojekte auszugleichen. Verbraucherinnen undVerbraucher haben ein Recht darauf, die unmittelbaren Umweltauswirkungen zuerfahren, nur so können sie sich für die richtige Alternative entscheiden. Waswir hier erleben, ist ein regelrechter Wettbewerb mit immer dreisterenBehauptungen einer angeblichen Klimaneutralität durch einen unkontrolliertenAblasshandel."Darüber hinaus hat die DUH in dieser Woche weitere sechs Unternehmenaufgefordert, strafbewehrte Unterlassungserklärungen abzugeben und sich zuverpflichten, ihre Produkte oder Unternehmen nicht länger als "klimaneutral"oder gar "CO2-neutral" zu bewerben. Bei den Unternehmen handelt es sich um denHandball-Erstligisten Füchse Handball Berlin GmbH, den Lieferdienst GorillasOperations Germany B.V. & Co KG, den Mobilitätsdienstleister Intelligent AppsGmbH, die beiden Kaffee-Unternehmen Luigi Lavazza Deutschland GmbH und UniCapsGmbH sowie den Brennstoffhändler Beer Energien GmbH & Co KG.Agnes Sauter, Leiterin ökologische Marktüberwachung der DUH, ergänzt:"Verbraucherinnen und Verbraucher haben das Recht, darüber informiert zu werden,worin die beworbenen Umweltvorteile von Produkten begründet sind. Immer mehrUnternehmen verschaffen sich allerdings ein positives Image mit trügerischenWerbeversprechen, statt ihre Produkte tatsächlich klimaschonender zu gestalten.Begriffe wie 'klimaneutral' oder 'CO2-neutral' suggerieren, dass der Konsumeines Produktes keine schädlichen Auswirkungen auf das Klima hat und solltengänzlich verboten werden. Wir schauen uns solche Werbeaussagen deshalb ganzgenau an und kämpfen dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher einschätzenkönnen, ob ein Produkt wirklich hält, was es verspricht. Dafür ist esentscheidend, dass Unternehmen transparent über Kompensationsprojekte und denAusgleich von Restemissionen informieren."Hintergrund:Unabhängig von der grundsätzlichen Kritik an der Werbung mit Klimaneutralitättäuschen viele Unternehmen mit unzureichenden und teils falschen Informationendazu, wie die beworbene Klimaneutralität der Produkte erreicht wird. Zurangeblichen Kompensation werden etwa Gutschriften aus Waldschutzprojektenvorgestellt, die bereits wegen ihrer zu kurzen Projektlaufzeiten nicht geeignetsind, um die CO2-Ausgleichswerte sicherzustellen.Link:Eine Übersicht über alle Verfahren finden Sie hier: https://l.duh.de/p230517Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deAgnes Sauter, Leiterin ökologische Marktüberwachung0175 5724833, sauter@duh.deDUH Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe,www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5511252OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.