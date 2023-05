Goldaktien geben weltweit nach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Deutschland holt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski mit einem Regierungs-Airbus ab, der von zwei Eurofightern der Luftwaffe begleitet wird.Europäische Politiker reisen ohne solchen Schutz regelmäßig nach Kiew, weil die russische Armee entweder nicht in der Lage ist, eine Eisenbahnstrecke zu sprengen oder weil Russland gar keinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 58.865 Euro/kg, Vortag 59.484 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 23,73 $/oz, Vortag 23,85 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 1.064 $/oz, Vortag 1.059 $/oz). Palladium entwickelt sich etwas leichter (aktueller Preis 1.474 $/oz, Vortag 1.502 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 74,35 $/barrel, Vortag 75,36 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 2,3 % auf 460,98 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,8 % auf 412,11 $. Bei den Standardwerten fallen Newmont 4,2 % und Alamos 3,6 %. Bei den kleineren Werten geben Intern. Tower Hill 10,3%, Iamgold 8,8 % und Seabridge 7,6 % nach. Bei den Silberwerten fallen Guanajuato 8,5 %, Bear Creek 7,4 % und Aya 6,8 %. Fortuna befestigt sich um 2,8 %.