Wolters Kluwer 2023 CCH® Tagetik inTouch Global User Conference inspiriert Führungskräfte im Finanzwesen, den "Wandel voranzutreiben"

Lucca, Italien (ots/PRNewswire) - Globale Konferenz mit neuem Sustainable

Business Think Tank bildet den Auftakt zu einer Reihe regionaler Veranstaltungen

in 20 Städten, bei denen Führungskräfte aus dem Finanzwesen zusammenkommen, um

gemeinsam an der digitalen Transformation zu arbeiten



Wolters Kluwer (https://www.wolterskluwer.com/en) , ein weltweit führendes

Unternehmen für professionelle Informationen, Softwarelösungen und

Dienstleistungen, wird bald sein jährliches CCH Tagetik inTouch Global User

Conference starten (https://events.wolterskluwer.com/event/d5e549fa-74c2-4553-b1

b0-494daf2a7f4f/summary) , das vom 23. bis 25. Mai in Lucca, Italien,

stattfinden wird. Die Konferenz soll Führungskräfte aus dem Finanzbereich

ermutigen, den Mut, die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen zu kultivieren, die

erforderlich sind, um die digitale Transformation in ihren Unternehmen und

darüber hinaus voranzutreiben.