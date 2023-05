Nouveau partenariat entre les entreprises du Groupe Schwarz et SAP pour assurer la sécurité de l'entreprise intelligente (FOTO)

Orlando/Neckarsulm (ots) -



- Collaboration étroite pour fournir des solutions de cybersécurité innovantes

aux infrastructures et clients SAP grâce à XM Cyber

- Association des entreprises pour protéger les systèmes stratégiques des

cyberattaques



Les entreprises du Groupe Schwarz ont annoncé hier un nouveau partenariat

stratégique avec SAP. Son objectif est d'éliminer en amont les potentiels

chemins d'attaque dans les applications stratégiques. Les solutions de sécurité

de XM Cyber, une des entreprises du Groupe Schwarz, sont au coeur de ce

partenariat. Ce partenariat s'inscrit dans la lignée de plusieurs années de

collaboration dédiées au soutien de la transformation numérique des entreprises

du Groupe Schwarz.





La plateforme de cybersécurité de XM Cyber montre aux entreprises à quoiressemblent leurs systèmes informatiques du point de vue des potentielsattaquants, et ce de manière automatisée 24 heures sur 24. La solution XM Cyberprend en charge les environnements Cloud, sur site et hybrides pour y identifierles vulnérabilités du système, qu'elle classe ensuite par ordre de priorité enfonction de leur potentiel de menace.D'ici la fin de l'année, XM Cyber protégeranon seulement l'infrastructure informatique de SAP mais sera aussi responsablede la protection des services Cloud personnalisés et des environnements RISEwith SAP, permettant ainsi aux entreprises de migrer leurs données et processusvers le Cloud sans compromis." SAP, le plus grand éditeur de logiciels d'Europe, mise sur l'expertise de XMCyber et prévoit d'utiliser cette solution de sécurité unique pour sécuriser soninfrastructure. Nous protégeons ainsi également les clients SAP ", a déclaréRolf Schumann, directeur général de Schwarz Digital. " Nous montrons aussi unenouvelle fois l'exemple en matière de sécurisation de la transformationnumérique pour les entreprises du monde entier. "Ce partenariat a encore plus d'importance dans les domaines où la numérisationde l'exécution et des contrôles des processus ne cesse d'augmenter. SAPaccompagne Bon Presso, le torréfacteur de Schwarz Produktion. Ce dernier utiliseune technologie moderne et des solutions numériques intelligentes pourvisualiser les chiffres clés des assortiments et évaluer les données desmachines en temps réel. Ce concept " usine numérique " est désormais mis enoeuvre pour la première fois dans les entreprises du Groupe Schwarz grâce aulogiciel fourni par SAP." Depuis plus de 50 ans, notre offre logicielle constitue la base sur laquelles'appuient les entreprises de tous les secteurs pour numériser leurs processusavec succès. Ce partenariat avec les entreprises du Groupe Schwarz et sasolution de sécurité XM Cyber nous permet de considérablement développer lacomposante de sécurité de notre offre et de continuer à optimiser la sécuritédes données et processus de nos clients. Nous proposons ainsi une offre globaleincomparable qui renforcera encore notre position sur le marché ", affirmeThomas Saueressig, membre du directoire de SAP SE et responsable de SAP ProductEngineering.XM Cyber est disponible à partir d'aujourd'hui dans le SAP Store, la place demarché en ligne dédiée aux solutions développées par SAP et ses partenaires.Autres informationsPour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.gruppe.schwarz/ .