DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Shop Apotheke von 130 auf 147 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch passte sein Bewertungsmodell für den Arzneimittelversender an die abgeschlossene Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Schweizer Galenica an. Deshalb habe er seine 2023er Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebitda) für die Shop Apotheke um 20 beziehungsweise 28 Prozent erhöht, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 06:45 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shop Apotheke Europe Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 94,12EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: Shop Apotheke Europe NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 147

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m