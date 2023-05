DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach einer Investorenveranstaltung von 22 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Strommarkt erfordere in den nächsten Jahrzehnten erhebliche Investitionen, wobei der Energietechnikkonzern ideal positioniert zu sein scheine, um von der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien, Netz- und Dekarbonisierungslösungen zu profitieren, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) ab dem Jahr 2024./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 06:45 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 23,71EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m