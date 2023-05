Ein Zahlungsausfall der USA rückt immer näher: das Konto des US-Finanzministeriums unter Janet Yellen hat an einem einzigen Tag 50 Milliarden Dollar für Zins-Zahlungen aufwenden müssen, sodass Yellen nun nur noch 87 Milliarden Dollar in der Kasse hat. Auch gestern keine wirkliche Annäherung zwischen Biden und McCarthy - der US-Präsident verkürzt nun seine Reise und kommt vorzeitig am Sonntag wieder in die USA zurück, um die Verhandlungen weiter zu führen. Unterdessen wird das Klumpenrisiko in den großen US-Tech-Werten immer extremer - der Nasdaq hat den Dow Jones seit Jahresbeginn um mehr als 18% outperformt - so viel wie seit dem Jahr 1991 nicht mehr. Ansonsten sind gestern aber 85% der Aktien gefallen - der Nasdaq 100 aufgrund der Tech-Schwergewichte dennoch leicht im Plus..

Hinweise aus Video: