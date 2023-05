Wenn der Checkout-Prozess zum Kaufabbruch führt - Diese 5 Fehler kosten Onlinehändler ihren Umsatz (FOTO)

Berlin (ots) - Die Traumvorstellung jedes Onlinehändlers ist ein voller

Warenkorb und eine schnelle Kaufentscheidung beim Kunden. Die Realität sieht

leider jedoch häufig anders aus: Potenzielle Käufer hinterlassen zwar einen

gefüllten Warenkorb, schließen ihre Bestellung aber bereits wegen der kleinsten

Unannehmlichkeiten nicht ab.



"Ich sehe häufig, wie bereits die falsche Zahlungsmöglichkeit zu einem

sofortigen Kaufabbruch führt", verrät Dr. Michael Kloep. Lange Ladezeiten,

verwirrende Menüs oder Überfrachtung des Prozesses erledigen oftmals den Rest.

Dr. Kloep ist Global CEO beim Digitalisierungsexperten CopeCart und verrät in

diesem Gastbeitrag die fünf größten Fehler, die Onlinehändler ihren Umsatz

kosten.





Fehler Nr. 1: Keine Bereitstellung mehrerer ZahlungsoptionenViele Onlinehändler möchten möglichst Gebühren sparen und bieten daher nichtalle gängigen Bezahlmethoden an. Dies ist jedoch ein großer Fehler, denn dieKunden präferieren jeweils unterschiedliche Bezahlmodelle, an denen sie in derRegel festhalten möchten. Ist die passende Bezahlmethode nicht dabei, springenviele Kunden daher im letzten Moment ab und sehen sich bei der Konkurrenz um. Ambesten sollten daher in einem Onlineshop alle gängigen Bezahlmethoden angebotenwerden: Von SEPA über Kreditkarte, Rechnung, Sofortüberweisung bis PayPalsollten alle Varianten vertreten sein.Fehler Nr. 2: Zu lange LadezeitenEine modern gestaltete Website mit hochwertigen Videos und Bildern ist wichtig,um den Kunden ein angenehmes Nutzungserlebnis bieten zu können. Allerdingsführen zu viele grafische Inhalte häufig zu spürbaren Ladezeiten beimSeitenaufbau - die Kunden sind es jedoch gewohnt, innerhalb von Sekunden allenötigen Inhalte dargestellt zu bekommen. Um die Geduld der Nutzer nicht zustrapazieren und unnötige Kaufabbrüche zu vermeiden, sollten die Ladezeitendaher möglichst gering gehalten werden, etwa indem die Grafiken entsprechendkomprimiert werden. Zudem sollten Onlinehändler regelmäßigeGeschwindigkeitsmessungen vornehmen und einen zuverlässigen Server wählen, mitdem sich lange Wartezeiten vermeiden lassen.Fehler Nr. 3: Keine benutzerfreundliche KaufabwicklungHäufig werden zudem im Checkout-Prozess zu viele Informationen beim Kundenabgefragt - der Käufer will nach seiner Entscheidung jedoch schnellstmöglich zumAbschluss gelangen. Stattdessen sollten die Checkouts daher nur die wichtigstenInformationen für die Rechnungsstellung abfragen, während viele Felder besserautomatisch vorausgefüllt angeboten werden. So kann der Kaufprozess in kürzesterZeit abgeschlossen werden, was nachweisbar zu höheren Conversions und damitsteigenden Umsätzen führt.Fehler Nr. 4: Keine Guest-Checkout-OptionEin weiterer Fehler vieler Unternehmen ist die zwingend erforderlicheEinrichtung eines Kunden-Accounts. Wenn Käufer vor der Transaktion erst einenAccount erstellen müssen, sinkt die Bereitschaft für einen schnellenKaufabschluss. Besser ist es, einen Gastzugang für neue Kunden anzubieten und soauch Kurzentschlossenen einen Zugang zum Bestellprozess zu ermöglichen - durchAngabe der E-Mail-Adresse bestehen dennoch geeignete Möglichkeiten zumRe-Marketing, etwa über Newsletter oder Promotions.Fehler Nr. 5: Keine Optimierung für mobile GeräteDas Smartphone hat viele Bestellprozesse über den PC abgelöst, schließlich hatbeinahe jeder heute einen kleinen Computer in der Tasche. Jedoch reagieren dieKunden hier besonders empfindlich auf lange Wartezeiten oder Fehler in derDarstellung und verlassen bei Schwierigkeiten eine Website schnell wieder.Onlinehändler sollten ihren Shop daher unbedingt auf die Nutzung mobilerEndgeräte hin optimieren. Mit Maßnahmen zum Responsive Webdesign stellen siesicher, dass sich auch auf kleinen Bildschirmen Grafiken und Textinhalte guterkennen lassen und die Website einfach und schnell zu bedienen ist.Wer als Unternehmer diese Fehler in seinem Onlineshop vermeidet, kann deutlichmehr Kunden von seinem Angebot überzeugen und in kurzer Zeit spürbar mehrKaufabschlüsse generieren.