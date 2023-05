Über 25 Millionen Euro für digitale Gesundheit - Umsatzsteigerung bei Wellster Healthtech (FOTO)

München (ots) -



- Die Wellster Healthtech Group, Europas führender Anbieter für digitale

Gesundheitsplattformen, schließt das Jahr 2022 mit einer Umsatzsteigerung um

mehr als das Doppelte ab.

- Als eines der wenigen Start-Ups, das in diesem Maß skalieren konnte, zieht das

Unternehmen eine Branchenbilanz: "Es sollte längst mehr von uns geben!"

- Wellster ging 2018 an den Start, sammelte seither in Summe 60 Millionen

US-Dollar und launchte damit unter anderem GoSpring.de und MySummer.de.

- Ausblick 2023: Wellster steigt ins Adipositas-Geschäft ein.



Die Wellster Healthtech Group, Europas führender Anbieter für digitale

Gesundheitsplattformen, schließt das Jahr 2022 mit einem Umsatz von mehr als 30

Millionen Euro ab. Das deutsche Start-up stärkt damit seine Position als

führender Anbieter vollintegrierter Gesundheitsplattformen - trotz erschwerter

Bedingungen. Das Jahr 2023 steht für das Unternehmen vor allem im Zeichen der

Gewichtsreduktion.